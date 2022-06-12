Haymana'nın Kızılkoyunlu Mahallesi'nde yaşanan sel nedeniyle dereler taştı. Taşan dereler büyükbaş hayvanların sele kapılmasına neden oldu. İneğin sele kapılması bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haymana, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Haymana'da büyükbaş hayvanlar sele kapıldı - Son Dakika

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