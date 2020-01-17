Haymana'da hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Haymana ilçesinden evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin evinde 5 tabanca, 5 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durupınar Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlattı.

Hırsızlık zanlılarının S.Y, F.Y. ve T.Y. olduğunu tespit eden ekipler, evlerine düzenledikleri baskında zanlıları gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, tabancalara ait 5 şarjör, çok sayıda tabanca ve tüfek mermisiyle çalınan eşyalar ele geçirildi.