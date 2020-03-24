Haymana'da korona virüs çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Genel Haymana'da korona virüs çalışmaları - Son Dakika

Haymana'da korona virüs çalışmaları

12 dakika önce

Haymana'da korona virüs çalışmaları Ankara'nın Haymana ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Haymana'da korona virüs çalışmaları

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Haymana'da korona virüs dezenfekte çalışmaları kapsamında belediye ilaçlama ekibi araçlarda dezenfekte ilaçlaması yaptı. 2 saat süren ilaçlama çalışmasında onlarca araç dezenfekte edilirken bir yandan da belediye sağlık personeli sürücülerin ateşini ölçtü.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Haymana Belediyesi ve ASKİ araçları da yollarda, kaldırımlarda ve Atatürk anıtında yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut yerinde denetledi.

Haymana'da korona virüs çalışmaları

Haymana, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:00 Kaynak: İHA

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