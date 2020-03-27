Haymana da korona virus tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte - Son Dakika

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Haymana da korona virus tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte
6 saat önce
Ankara'nın Hayman ilçesinde korona virüs tedbir çalışmalarına devam edildi.
Ankara'nın Hayman ilçesinde korona virüs tedbir çalışmalarına devam edildi. İlçede pazar yeri dezenfekte edildi.
Haymana'da cuma günleri kurulan pazar dolayısıyla ilçeye bağlı köylerden gelen vatandaşlar için önlemler artırıldı. Ankara Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri sokak ve caddeleri yıkadı. Belediye ekipleri ilçe girişlerinde araçları dezenfekte ederken sağlık görevlileri yolcuların ateşlerini ölçtü. Pazar yeri de dezenfekte edilerek esnaf ve ve vatandaşlara korona virüs konusunda bilgilendirme yapıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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