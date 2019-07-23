Son Dakika Haberleri: Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı

28 dakika önce

Ankara'nın Haymana ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 12 hayvan telef oldu.

Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı, System.String[]
Ankara'nın Haymana ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 12 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesine bağlı Eskikışla Mahallesi'nde köye inen kurtlar Ahmet Özcana ait köyün içerisinde avluda 4 adet kurbanlık için ayrılan koçlara saldırdı. Kurtlar burada 4 koyunu burada telef etti.

Köy muhtarı Müştak Çetin'e ait sürüye de saldıran kurtlar bu sürüden de 8 adet koyun telef etti. Toplamda 12 adet koyunun telef olduğu öğrenildi. - ANKARA
Haymana, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


INTERPOL'den Salih Müslim kararı: Kırmızı bültenler iptal edildi Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü Serenay Sarıkaya bacak pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Genç kadın ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]