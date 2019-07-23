Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı
28 dakika önce
Ankara'nın Haymana ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 12 hayvan telef oldu.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
'nın Haymana
ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 12 hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesine bağlı Eskikışla Mahallesi'nde köye inen kurtlar Ahmet Özcana ait köyün içerisinde avluda 4 adet kurbanlık için ayrılan koçlara saldırdı. Kurtlar burada 4 koyunu burada telef etti.
Köy muhtarı Müştak Çetin'e ait sürüye de saldıran kurtlar bu sürüden de 8 adet koyun telef etti. Toplamda 12 adet koyunun telef olduğu öğrenildi. - ANKARA
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