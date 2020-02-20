Haymana heyetinden Sincan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haymana heyetinden Sincan - Son Dakika

Haymana heyetinden Sincan

6 saat önce

Ankara'nın Haymana ilçesi yöneticilerinden oluşan bir heyet Sincan Haymana Derneği'ni ziyaret etti.

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Ankara'nın Haymana ilçesi yöneticilerinden oluşan bir heyet Sincan Haymana Derneği'ni ziyaret etti.


Haymana Kaymakamı Muhammet Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın'dan oluşan Haymana heyeti Sincan Haymana Derneğine bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında heyet, Haymana Dernekler Federasyonu Başkanı Suat Dinç tarafından misafir edildi. Ziyarette Haymana'nın sorunları ve çözüm çalışmaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. - ANKARA

Cafer Özdemir, Haymana, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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