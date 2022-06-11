Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: "CİMCİME C1" - Son Dakika
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Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: "CİMCİME C1"

11.06.2022 14:19

Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: "CİMCİME C1" Haymana'da teknik meslek lisesi öğrencileri güneş enerjili taşınabilir şarj aleti üretti.

Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: "CİMCİME C1"

ANKARA - Haymana'da teknik meslek lisesi öğrencileri güneş enerjili taşınabilir şarj aleti üretti. Yaptıkları ürünü okul müdürleri ile paylaşan öğrencilerin yeni projesi güneş panelli elektrikli araba oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem yenilikçi hem de çevre dostu güneş enerjili araba tasarladı. Tamamen kendi imkanları ürettikleri araçlarının ismini ise bölgenin simge ismi olan "Cimcime Sultan"dan esinlenerek "CMC" ismini verdiler.

Saatte 60 kilometre hıza ulaşan CMC C1 model güneş enerji panelli elektrikli araç, 200 kilometre menzile sahip. İki kişilik kapasiteye sahip araç içinde, multimedya geri görüş kamerası, manuel ve otomatik vitesten araç dışında aydınlatma farlarına kadar modern arabalarda bulunan hemen hemen her özellik bulunuyor. Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aracın isim ve modelinin patenti de alınmış durumda.

Gerçekleştirilen tanıtım gününde ilçe halkını davet eden okul yönetimi ve öğrenciler, aracı açık bir şekilde okul bahçesinde sergilediler. Okul bahçesinde tur atan vatandaşlar projeyi desteklerken miniklerin hayali ise ileride Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyup araba tasarlamak oldu.

"Kamyonet tarzında bir araç tasarlamayı düşünüyoruz"

İlerleyen projelerde daha kullanışlı olması için kamyonet tarzında araç geliştireceklerini vurgulayan projenin tasarımcısı Halit Akbay, "Projemizin başlangıcı güneş enerjili powerbank ile oldu. Daha sonrasında, 'Neden güneş enerjili araba yapmayalım' dedik. Bu aracın parçalarını birleştirerek tamamladık. Aracı geliştirmeye devam edeceğiz. Şu anda araç 'C1' modeli, daha sonrasında ikinci ve üçüncü modellerini yeni ve inovatif modeller yapmaya çalışacağız. Bölge halkı için daha kullanışlı olması için kamyonet tarzında bir araç tasarlamayı düşünüyoruz. Projenin çizimi bana ait ve okuldaki öğretmen ve öğrenciler ile yaptık" ifadelerine yer verdi.

Ersin Göksu, Projenin başında böyle bir iş çıkartacaklarını beklemediğini söyleyen okulun metal bölümü öğrencisi Ersin Göksu, aracın yapımında metal parçaların monte işlemlerini yaptıklarını söyledi.

"Öğrencilerimizde de bir arayış vardı"

Projenin başlangıcının güneş enerji sistemli taşınabilir şarj aletinden çıktığını dile getiren Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Levent Koç, "Aracın hikayesi biraz farklı. Elektrik elektronik bölümü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı bir güneş enerjili, 9 bin mili amper (mA) güçte powerbank vardı. Araç fikrini hep öğretmen ve öğrencilerimiz ile istişare ediyorduk. Öğrencilerimizde de bir arayış vardı. Powerbank projesinde güneş enerji sistemini görünce aracımızı güneş enerji panelli elektrikli bir araç şeklinde tasarlayabileceğimizi düşündük" dedi.

"Öğrenciler ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk"

Aracın isminin Haymana'da kaplıca suyunu bulan "Cimcime Sultan"dan geldiğini aktaran Koç, "Kaplıca sularını keşfeden kişi olduğu için 'Cimcime" adını verebileceğimizi düşündük. Öğrenciler ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk ve logoyu, düz, ters ve yatay bir şekilde birleştirerek tasarladık. Okul döner sermayeli bir okul olacak. Öğrencilerimiz dolayısı ile kendi işletmelerinde, yine güneş enerji panelinden faydalanarak hatta gücünü artırarak taşımacılıkta kullanılabilecek araç üretmek" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir arabada bulunan her aksesuar da mevcut"

Araçta modern arabalarda bulunan elektronik aksamın tamamının yer aldığını vurgulayan Elektrik Elektronik bölüm şefi, öğretmen Aslan Yıldız, "Proje ilk olarak powerbank ile başladı. Güneş panelli projeyi araba projesine aktardık. 340 watt'lık güneş paneli sistemimiz var. Koltukların altında 5 adet 80 amperlik, 12 voltluk aküler bulunmakta. Bu aküleri seri bağladık ve toplamda 60 volt güç elde ettik. Güneş panelinden şarj ünitesine enerji çekerek aküye aktarma yapıyoruz. Araçta manuel ve otomatik vites var, multimedya, geri görüş kamerası, hız sabitleyici özellikleri var. Bir arabada bulunan her aksesuar da mevcut" diye konuştu.

Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: CİMCİME C1
Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: CİMCİME C1
Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: CİMCİME C1
Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: CİMCİME C1

YORUMLAR
500
7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı! 7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Haymanalı öğrencilerden güneş enerjili araba: 'CİMCİME C1' - Son Dakika

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