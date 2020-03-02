Hayme Ana'nın kabri başında İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayme Ana'nın kabri başında İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Hayme Ana'nın kabri başında İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Domaniç Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğünce düzenlenen program, öğle namazından önce Hayme Ana Türbesi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler anısına mevlit okundu, dua edildi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet olmanın, millet olmanın, birlik olmanın temellerinin atıldığı kuruluşun toprağından seslendiğini dile getirerek, "Devlet Ana'nın gölgesinde bugün yine devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla hep birlikte burada dua ettik. Şu anda içeride ve dışarıda tüm terör örgütleri ile mücadele eden muzaffer olması için dua ettiğimiz ordumuza, birlik ve beraberlik içerisinde Domaniç olarak yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de yine birlik ve beraberlikle Türkiye'yi hedef alan hain planların yıkılacağını ifade etti.

Hayme Ana'nın kabri başında İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Osmanlı Devleti, Domaniç, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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