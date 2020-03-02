Hayme Ana Türbesi'nde, Mehmetçik için dua - Son Dakika
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Hayme Ana Türbesi'nde, Mehmetçik için dua

14 dakika önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana Türbesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Hayme Ana Türbesi'nde, Mehmetçik için dua, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana Türbesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba Köyü Hayme Ana (Devlet Ana) Türbesi önünde Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okundu. Kuruluşun ve doğuşun toprakları Domaniç'te gerçekleştirilen programda eller semaya Mehmetçik için açıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı programda konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, milletin askerinin yanında olduğunu ifade ederek, "Devlet olmanın, millet olmanın, birlik olmanın temellerinin atıldığı kuruluş ve doğuşun toprağı, Devlet Ana'nın gölgesinde bugün yine devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla hep birlikte burada dua ettik. Kuran-ı Kerim okuduk. Bir kez daha şehitlerimize rahmet diledik. Ailelerine sabır diledik. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diledik. Şu anda içeride ve dışarıda tüm terör örgütleri ile mücadele eden muzaffer olması için dua ettiğimiz ordumuza, birlik ve beraberlik içerisinde Domaniç olarak yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Türk milletine yapılan bu baskıları, haince planlanan saldırıları Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimiz ile nasıl ki Osmanlı İmparatorluğundan bu yana devletimiz bu badireleri atlattıysa yine birlik ve beraberlikle tüm planları yıkacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için dualar edildi. Kaymakamlığın düzenlediği duada halkın yanı sıra öğrenciler de yer aldı.


Bahar Kalkanı Harekatı, Domaniç, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:16 Kaynak: DHA
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