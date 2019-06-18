Son Dakika Haberleri: Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla bir araya geldi
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Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya geldi.

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İnan, ilçedeki tüm mahallelerinin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki sorunları, sıkıntıları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımızda, gönlümüzde sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Uzun, Şakir Tasar, AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Osman İnan, Hayrabolu, Güncel
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