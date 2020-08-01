Hayrabolu Belediye Başkanı İnan şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İlçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden İnan, ailelerin bayramlarını kutladı.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, bu toprakların, şehitler sayesinde vatan olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin aileleri en değerli emanetlerimizdir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hakları ödenmez. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.