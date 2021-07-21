Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, şehit ailelerinin bayramını kutladı - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, bu toprakların şehitler sayesinde vatan olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan İnan, "Şehitlerimizin aileleri en değerli emanetlerimizdir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hakları ödenmez. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.