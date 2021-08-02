Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçe genelinde Yaz Kur'an Kursu'na katılan öğrencileri ziyaret etti.

İnan, ziyarette öğrencilerle sohbet etti.

Geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi mücadelesine her yerde devam ettiklerini belirten İnan, "Gençlerimizin bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte, dünyayla yarışabilen gençler olmaları, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

İnan, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.