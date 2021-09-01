Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personel il bir araya gelen İnan, tüm zabıta personelini tebrik etti.

Zabıtanın, vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Hayrabolu Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."