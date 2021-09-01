Üye Girişi
Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

01.09.2021 10:47
Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personel il bir araya gelen İnan, tüm zabıta personelini tebrik etti.

Zabıtanın, vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Hayrabolu Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Osman İnan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi 10:44 Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi 10:29 Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Mbwana Samatta'nın Royal Antwerp'e kiralanması Fenerbahçe taraftarını memnun etti 10:21 Mbwana Samatta'nın Royal Antwerp'e kiralanması Fenerbahçe taraftarını memnun etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti 10:01 Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu koronavirüsten hayatını kaybetti 09:54 Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu koronavirüsten hayatını kaybetti
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 09:26 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 08:17 Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
10:43 Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi
10:43 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti
10:23 Son dakika! Muğla'daki çocuk evinde cinsel istismar skandalı! Savcılık devreye girip 3 çocuğu gözaltına aldı
10:21 Mbwana Samatta'nın Royal Antwerp'e kiralanması Fenerbahçe taraftarını memnun etti
10:14 Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
10:07 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül
10:02 Kuraklıktan etkilenen çiftçilere müjde! Destek ödemesi yapılacak
10:00 Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti
09:57 Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var
09:54 Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu koronavirüsten hayatını kaybetti
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti         
10:44
Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş         
10:40
Son dakika! Muğla'daki çocuk evinde cinsel istismar skandalı! Savcılık devreye girip 3 çocuğu gözaltına aldı Son dakika! Muğla'daki çocuk evinde cinsel istismar skandalı! Savcılık devreye girip 3 çocuğu gözaltına aldı         
10:24
Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü         
10:14
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor         
08:08
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 10:56:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement