Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

29.08.2022 15:42
Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Başkan İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. İlyas Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz."dedi.

YORUMLAR
500
Sanatçı ruhlu baba Gülpınar'dan dünyaevine giren kızına duygulandıran hediye Sanatçı ruhlu baba Gülpınar'dan dünyaevine giren kızına duygulandıran hediye Vali Aksoy: 'Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zafer' Vali Aksoy: 'Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zafer'
Kaynak: AA

Osman İnan, Hayrabolu, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:46 Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:44:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement