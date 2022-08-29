Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Başkan İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. İlyas Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz."dedi.