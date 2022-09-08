İlyas Mahallesi'nde devam eden doğal gaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da vatandaşları bir an önce doğal gaza kavuşturmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Osman İnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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