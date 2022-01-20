Üye Girişi
Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

20.01.2022 10:01
Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bölgede etkili olması beklenen kar yağışı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bölgede etkili olması beklenen kar yağışı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele için 8 iş makinesi, 20 personel ve diğer araçların hazır bekletildiğini söyledi.

Belediye personeliyle karla mücadeleye hazır olduklarını belirten İnan, "Kardan dolayı yaşanacak olumsuzlukları halkımızın rahat şekilde atlatması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İnan, sürücülerin kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını da istedi.

YORUMLAR
500

Osman İnan, Hayrabolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Transferde fırtına gibi! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Transferde fırtına gibi! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti!         
09:55
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı         
18:47
Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da         
17:08
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor         
14:41
Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi! Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi!         
14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20

Son Dakika Haberleri
09:56 Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti
09:54 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti!
09:36 Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu
09:35 Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı
09:34 Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
09:25 Rüzgarın etkisiyle çatıdan aşağı uçan 10 kiloluk taş, yoldan geçen kadını canından etti
09:25 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu
09:22 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?
09:22 Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi
09:21 Özge Özpirinçci kızıyla ilk karesini paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 10:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement