Son Dakika Haberleri: Hayrabolu Belediyesi'nden "Terazi kontrol noktası" uygulaması
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Hayrabolu Belediyesi'nden "Terazi kontrol noktası" uygulaması

1 saat önce

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarında "Terazi Kontrol Noktaları" kurdu.

Hayrabolu Belediyesi'nden
Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarında "Terazi Kontrol Noktaları" kurdu.

İlçede salı günü kurulan semt pazarında bulunan Hayrabolu Belediyesi Zabıta İrtibat Büroları önünde oluşturulan noktalarda, vatandaşların aldığı ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol ediliyor.

Satın alınan ürün belirtilen miktardan az çıkarsa o ürünü satan esnaf hakkında yasal işlem yapılıyor.

Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamayla vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün tüm ekipleri, kurulan kapalı pazar yerinde görevde olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Vatandaşlarımız her türlü öneri ve şikayetlerini bulundukları pazar yerindeki zabıta irtibat bürolarına gelerek bildirebilirler." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Hayrabolu, Güncel
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