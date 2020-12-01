Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı. Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, beslenme imkanları azalan sokaktaki "can dostları" unutmadıklarını söyledi. Ekiplerin ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığınıbelirten İnan, "Sokak hayvanları için düzenli olarak mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Sokaktaki canlar yalnız değil." dedi.

Son Dakika

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi

Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak

Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu