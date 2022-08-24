Öğrencilerin yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirdiğini ifade eden İnan, "Her yıl düzenlediğimiz spor okulu programımızın sonuna geldik. 242 çocuğumuz farklı branşta eğitim aldılar. Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Osman İnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı - Son Dakika

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