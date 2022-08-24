Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı - Son Dakika
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Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı

24.08.2022 09:56
Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı

Hayrabolu Belediyesince düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına katılan 242 öğrenci törenle madalyalarını aldı.

Hayrabolu Belediyesince düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına katılan 242 öğrenci törenle madalyalarını aldı.

Belediye Başkanı Osman İnan, törende yaptığı konuşmada, kursları tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirdiğini ifade eden İnan, "Her yıl düzenlediğimiz spor okulu programımızın sonuna geldik. 242 çocuğumuz farklı branşta eğitim aldılar. Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İnan, öğrencilerin madalyalarını takdim etti.

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Kaynak: AA

Osman İnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı - Son Dakika
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