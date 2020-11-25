Hayrabolu Belediyesinden HES kodu uygulaması - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, belediye hizmet binası girişinde HES kodu uygulamasına başladı.

HES kodu alan vatandaşlar, hizmet binası girişlerindeki görevliler tarafından kontrol edilerek ateş ve maske kontrolünün ardından içeri alınıyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, bu uygulama ile vatandaşların daha sağlıklı ve daha güvenli şekilde işlemlerini yaptırabileceklerini söyledi.

Belediye olarak ilçe genelinde koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden İnan, "Belediyemize gelen vatandaşlarımız (Hayat Eve Sığar) HES kodu sorgulandıktan sonra giriş yapabiliyor. HES kodu olmayan vatandaşların kod edinebilmesi için personelimiz yardımcı oluyor. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım." dedi.