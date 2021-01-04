Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı 19 Ocak'ta açılacak - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde inşa edilen "Canlı Hayvan Pazarı" 19 Ocak'ta hizmete girecek.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle, ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının Tekirdağ yolu üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare kullanabilir alana sahip olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip ilçemizde bu pazarın olmaması ciddi bir sıkıntıydı. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. Kapalı hayvan pazarını 19 Ocak 2021'de hizmete sunacağız. Salı günleri pazarımız hizmet verecek. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."