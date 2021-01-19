Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarında satışlar başladı - Son Dakika

Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarında satışlar başladı

19.01.2021 11:03
Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarında satışlar başladı, System.String[]

Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı hizmete girdi.

Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı hizmete girdi.

Hayvan Pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Osman İnan, üreticilerle sohbet etti, bereketli kazançlar diledi.

Başkan İnan burada yaptığı konuşmada canlı hayvan pazarının hizmete girdiğini söyledi.

İnan, Hayrabolu Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Canlı Hayvan pazarının Tekirdağ yolu üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare kullanabilir alana sahip olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün itibariyle canlı hayvan pazarımız hizmet vermeye başladı.

Canlı Hayvan Pazarımızın açılışını pandemi dolayısıyla ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. İlçemize ve bölge üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Osman İnan, Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarında satışlar başladı - Son Dakika


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