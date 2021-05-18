Hayrabolu'da 270 bin dekar ayçiçeği ekildi - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde bu yıl 270 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 270 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl ayçiçeğinde bereketli bir yıl beklendiğini ifade eden Çıkrıkçılı, "Hayrabolu genelinde 800 bin dönüm civarı alanda ekim yapılmakta. Bunun yaklaşık 270 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapılıyor. Bereketli bir yıl bekliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin yüzde 8 'lik yemeklik yağ ihtiyacı da ilçemizden karşılanıyor." dedi.

Çıkrıkçılı, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diledi.