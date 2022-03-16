Hayrabolu'da 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Hayrabolu'da 28 kaçak göçmen yakalandı

16.03.2022 17:43
Hayrabolu'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki minibüsten 28 düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki minibüsten 28 düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada iki minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollardan girmeye çalışan 28 kaçak göçmeni yakalandı.

Yabancı uyruklu 28 kişi, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Göç İdaresine teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüler A.A ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Polis Merkezi, Hayrabolu, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayrabolu'da 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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