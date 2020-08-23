Hayrabolu'da 280 kiloluk yaban domuzu avlandı - Son Dakika

Avladıkları domuzun kendilerini hayrete düşürdüğünü ifade eden Gözüaydın, "Domuzun 280 kiloluk dev cüssesi bizleri şaşırttı" diye konuştu.

Avcı Cemil Gözüaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar büyük bir domuz vurduğunu belirtti.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:17

Kaynak: AA

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