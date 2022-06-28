Avluobası Mahallesi'nde buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 75 dönüm buğday tarlası zarar gördü. Olay yerine giden Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan , yangında zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayrabolu'da 75 dönüm buğday ekili alan kül oldu - Son Dakika

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