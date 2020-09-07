Hayrabolu'da anız yangını - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Hayrabolu Göleti ile Ahıllar bölgesi arasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla güçlükle söndürüldü. Bu arada Çatak mevkisinde bulunan bazı ağaçlar da yangında zarar gördü.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.