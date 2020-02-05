Hayrabolu'da at arabalarına plaka takıldı - Son Dakika
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Hayrabolu'da at arabalarına plaka takıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yük taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan at arabalarına plaka takıldı.

Hayrabolu'da at arabalarına plaka takıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yük taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan at arabalarına plaka takıldı.


Hayrabolu Belediyesi tarafından, çevreye duyarlı ve sağlıklı taşımacılık için hayata geçirilen uygulama kapsamında at arabası sahiplerinin kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, yaklaşık 50 at arabasına plaka verildi.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tüm at arabalarının kayıt altına alındığını söyledi.

Bunlardan nakliyede kullanılanlara plaka takıldığını anlatan İnan, "Sağlıklı trafik akışını sağlamak amacıyla at arabalarına güzergah belirledik. Ayrıca çevre kirliliğini de önlemek adına at arabalarına bağlanması için atık torba hediye ettik." dedi.

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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