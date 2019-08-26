Hayrabolu'da "Ayçiçeği Festivali"

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Hayrabolu Ayçiçeği Festivali başladı.



Tekirdağ Hayrabolu Hükümet Konağı önünde düzenlenen festivalin açılış töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı konuşmada, festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını ve bereketli geçen bir sezonun ardından bu sevinci Ayçiçeği Festivali ile taçlandırdıklarını söyledi.



Ardından Gencer Savaş Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla festival kortej yürüyüşü yapıldı.



Festivalin açılış törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, Hayrabolu Kaymakam Vekili Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ