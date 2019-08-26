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Hayrabolu'da balık tutma yarışması

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında, Balık Tutma Yarışması düzenlendi.

Hayrabolu'da balık tutma yarışması, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında, Balık Tutma Yarışması düzenlendi.


Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen oltayla balık tutma yarışmasına 106 amatör sporcu katıldı.


Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bu yıl festival etkinlikleri kapsamında balık tutma yarışması düzenlediklerini belirtti.


Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen İnan, "Festival kapsamında bu yarışmayı geleneksel hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.


Yarışmada en büyük balığı yakalayan birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın verildi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
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