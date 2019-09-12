Hayrabolu'da bin 350 aileye kömür yardımı yapılacak

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), bin 350 aileye kömür yardımı yapılacak.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, kömür dağıtım çalışmalarının belirli periyotlar halinde, düzenli şekilde yapıldığını söyledi.

Kömür yardımının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Sülün, "İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 775 kilogram olmak üzere, toplamda bin 46 ton kömür yardımı yapılacak. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.