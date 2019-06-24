Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın

44 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kutlugün Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Hayrabolu İtfaiye İstasyonu ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, buğday ekili yaklaşık 25 dekarlık alanın zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: AA
itfaiye, hayrabolu, yangın, buğday, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını kurtarmak için yanan eve girdiği evde boğularak can verdi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]