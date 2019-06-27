Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:38 Kaynak: AA
'ın Hayrabolu
ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Dambaslar Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Hayrabolu İtfaiye
İstasyonu ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Buğday ekili yaklaşık 85 dekarlık alanın zarar gördü.
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