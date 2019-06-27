Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın
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Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.

Hayrabolu'da buğday tarlasında yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Dambaslar Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Hayrabolu İtfaiye İstasyonu ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Buğday ekili yaklaşık 85 dekarlık alanın zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:38 Kaynak: AA
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