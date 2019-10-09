Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da çöken yol korkuttu
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Hayrabolu'da çöken yol korkuttu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yolda meydana gelen çökme korkuttu.

Hayrabolu'da çöken yol korkuttu, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yolda meydana gelen çökme korkuttu.


Alınan bilgiye göre, ilçenin İlyas Mahallesi eski pazar yerinin bulunduğu yolda aniden çökme meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukur belediye ekiplerince kapatıldı. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Çukur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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