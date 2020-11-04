Hayrabolu'da çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçeyi daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmek olduğunu söyledi.

Toplanan çöp konteynerlerini belediye atölyesinde tamir ederek yeniden vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce, yeni çöp konteynerlerini ilçemizin birçok caddelerine ve sokaklarına yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Yenisi ile değiştirdiğimiz eski konteynerler bakım işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tek gayemiz Hayrabolu'muza daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha temiz bir Hayrabolu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."