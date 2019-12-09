Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da çukurda mahsur kalan köpekler belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Hayrabolu'da çukurda mahsur kalan köpekler belediye ekiplerince kurtarıldı
6 saat önce
Hayrabolu ilçesinde çukurda mahsur kalan anne köpek ve yedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Hayrabolu ilçesinde çukurda mahsur kalan anne köpek ve yedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlyas Mahallesi'nde bir çukurdan köpek sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu belediyeye bildirdi.
Anne köpek ve yedi yavrusu, iş makinesi yardımıyla, Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ekiplerince bulunduğu çukurdan çıkarıldı.
Mahalle sakinleri, anne ve yavru köpekleri kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü