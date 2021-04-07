Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı
07.04.2021 14:33
Hayrabolu ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfekte ve hijyen çalışmaları yürütülüyor.
Hayrabolu ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfekte ve hijyen çalışmaları yürütülüyor.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tedbir amacıyla ilaçlama ve halkı bilgilendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.
İlçede dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini belirten İnan, "Görevli arkadaşlarımız ilçedeki vaka artışını önlemek için yürütülen çalışma kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." dedi.
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