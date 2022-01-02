Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da vatandaşları bir an önce doğal gaza kavuşturmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

İlyas Mahallesi'nden devam eden doğal gaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnan, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.