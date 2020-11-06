Hayrabolu'da doğalgaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, birinci etap Hisar Mahallesinde ikamet eden konutlarda doğalgaz kullanılmaya başlanacağını söyledi.

İnan, AA muhabirine Hisar Mahallesinde doğalgazın kullanılması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

İlçeye doğalgaz kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İnan, "Hisar Mahallemizde doğal gaz verilmeye başlanacak. Halkımız doğal gaz ile temiz ve sağlıklı havaya kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Başkan İnan, İlyas Mahallesinde de doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.