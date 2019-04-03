Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da "Eğitimde İyi Örnekler" Projesi

Hayrabolu'da "Eğitimde İyi Örnekler" Projesi

51 dakika önce

Hayrabolu Cumhuriyet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örnekler" projesiyle öğrencilerin önlük ihtiyacı karşılanıyor.

Hayrabolu'da
Hayrabolu Cumhuriyet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örnekler" projesiyle öğrencilerin önlük ihtiyacı karşılanıyor.


Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile meslek liselerindeki öğrencilere önlük desteğinde bulunduklarını söyledi.


İş önlüklerinin öğrenciler tarafından dikildiğini ifade eden Akbaba, "Projemizdeki amacımız, meslek liselerindeki atölyelerde öğrenim gören öğrencilerimizin iş kıyafetini karşılamak. Ücretsiz temin ettiğimiz kumaşlarımızı öğrencilerimiz tarafından iş önlüğü olarak dikildi. Öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi arkadaşlarıyla yardımlaşmanın önemi ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:33 Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da "Eğitimde İyi Örnekler" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]