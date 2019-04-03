Hayrabolu'da "Eğitimde İyi Örnekler" Projesi

Hayrabolu Cumhuriyet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örnekler" projesiyle öğrencilerin önlük ihtiyacı karşılanıyor.

Hayrabolu Cumhuriyet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örnekler" projesiyle öğrencilerin önlük ihtiyacı karşılanıyor.





Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile meslek liselerindeki öğrencilere önlük desteğinde bulunduklarını söyledi.





İş önlüklerinin öğrenciler tarafından dikildiğini ifade eden Akbaba, "Projemizdeki amacımız, meslek liselerindeki atölyelerde öğrenim gören öğrencilerimizin iş kıyafetini karşılamak. Ücretsiz temin ettiğimiz kumaşlarımızı öğrencilerimiz tarafından iş önlüğü olarak dikildi. Öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi arkadaşlarıyla yardımlaşmanın önemi ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar." dedi.

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