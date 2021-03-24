Hayrabolu'da fidan dikimi devam ediyor - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, fidan dikimini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturarak gelecek kuşaklara yeşil bir çevre mirası bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşile büyük önem verdiklerini ifade eden İnan, "İlçemiz geneline yeşil görünüm kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Hayrabolu Göleti'miz civarında yaklaşık 350 fidanı toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Hayrabolu bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."dedi.