Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna yemek verildi

Hayrabolu Belediyesince, "19 Eylül Gaziler Günü" etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit yakınlarının onuruna yemek verildi.



Belediye Başkanı Osman İnan, programda yaptığı konuşmada, kahraman gaziler ve aziz şehitlerin aileleriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.



Kapılarının şehit aileleri ve gazilere sonuna kadar açık olduğunu ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Bugün bu bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Katılımlarından dolayı tüm gazi ve gazi ve şehit yakınlarına teşekkür ediyorum."

Program, İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun'un yaptığı duayla sona erdi.