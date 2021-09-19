Hayrabolu'da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesindeki törende, çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz törendeki konuşmasında, asil toprakları muhafaza eden, insanlığa Anadolu'nun çiğnenemez olduğunu haykıran kahramanların değerli hatırları, emsalsiz fedakarlıklarının gençlere daima rehber olacağını söyledi.

Zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değerin her zaman, her yerde verilmesi gerektiğini ifade eden Güz şöyle konuştu:

"Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değerleridir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay, Belediye Başkan Vekili Ramazan Kemal Kurt, daire müdürleri, oda başkanları, siyasi partililer, gaziler ve şehit yakınları katıldı.