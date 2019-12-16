Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi - Son Dakika

Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi

6 saat önce

Hayrabolu ilçesinde, "15. Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi.

Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi, System.String[]

Hayrabolu ilçesinde, "15. Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi.


Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından Alpullu Caddesi kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, güvercin ve cins tavukları görücüye çıktı. Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz, festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi. Güvercin bakıcılığının bir sevda olduğunu vurgulayan Çakmaz, bu uğraşın aynı zamanda insanları dinlendirdiğini kaydetti.


Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine çeşitli ödüller verildi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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