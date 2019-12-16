Hayrabolu'da "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayrabolu'da 'Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali' düzenlendi - Son Dakika

Hayrabolu'da "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi

6 saat önce

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen, "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu'da

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen, "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, yaklaşık binin üzerinde güvercin ve farklı cins tavuk görücüye çıktı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalya verildi.

Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın ilçelerinden gelen kuşseverlerin festivalde buluştuğunu söyledi.

Çakmaz, festivale yoğun ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu yıl on beşincisini düzenlemiş olduğumuz festivalde yaklaşık bin güvercin ve yüzlerce süs tavuğu yer aldı. Amacımız güvercin ve kanatlı hayvanseverleri bir araya getirmek" dedi.

Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seslendirme sanatçıları 15 yıldır zam alamıyor
Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı

Son Dakika Haberleri
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
18:38 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
18:38 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
18:37 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika
18:27 Bulgaristan-Bansko'ya Erzurum çıkarması - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:45:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayrabolu'da "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]