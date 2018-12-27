Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da Halk Toplantısı

Hayrabolu'da Halk Toplantısı

5 dakika önce

Hayrabolu ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.

Hayrabolu'da Halk Toplantısı, System.String[]
Hayrabolu ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.


Örey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.


İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Demirayak, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.


Kaymakam Demirayak, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:38 Kaynak: AA

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