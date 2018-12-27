Hayrabolu'da Halk Toplantısı

Hayrabolu ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.





Örey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.





İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Demirayak, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.





Kaymakam Demirayak, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.

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