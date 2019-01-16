Hayrabolu'da Halk Toplantısı Düzenlendi
1 saat önce
Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.
Hayrabolu
ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.
Karabürçek Mahallesindeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak
, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Demirayak, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.
Kaymakam Demirayak, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:50 Kaynak: AA
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