Hayrabolu'da hem satıcı hem de vatandaşlar HES kodu sorgusu yapılarak pazara alındılar - Son Dakika

Hayrabolu'da hem satıcı hem de vatandaşlar HES kodu sorgusu yapılarak pazara alındılar

Hayrabolu ilçesi ve Şalgamlı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında tüm esnafa ve pazara gelen vatandaşlara HES kodu uygulaması yapıldı.

Hayrabolu ilçesi ve Şalgamlı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında tüm esnafa ve pazara gelen vatandaşlara HES kodu uygulaması yapıldı. Hayrabolu Belediye zabıta ekipleri, tezgah açmak isteyen tüm esnaf ve pazar alış verişine gelen vatandaşların HES kodlarını sorguladı. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek gruplar halinde pazara alınırken ekipler vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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