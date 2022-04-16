Hayrabolu'da iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Hayrabolu'da iftar programı düzenlendi

16.04.2022 09:58
Hayrabolu'da iftar programı düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde yaklaşık bin 500 kişi iftar sofrasında buluştu.

Hayrabolu ilçesinde yaklaşık bin 500 kişi iftar sofrasında buluştu.

Hayrabolu Belediyesi tarafından "Gönül Sofralarında Buluşuyoruz" adıyla geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen ilçe sakinleri birlikte oruç açtı.

İlyas Mahallesi'nde düzenlenen ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftarda ramazan eğlencesi de düzenlendi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı konuşmada, mahallelerde kurdukları gönül sofralarında buluşmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden İnan, "Manevi duyguların yoğunlaştığı, insanlar arasında kardeşliğin pekiştiği, hoşgörü ve dayanışmanın en üst düzeye ulaştığı ramazan ayında İlyas Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızla aynı sofrada hep birlikte iftarımızı açtık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin." dedi.

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Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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